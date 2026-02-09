США перехватили еще одно судно теневого флота России. Фото:

Сполучені Штати Америки перехопили ще одне судно тіньового флоту Росії.

Танкер Aquila II порушив карантин, який президент США Дональд Трамп запровадив для підсанкційних суден у Карибському морі. Судно намагалося втекти від американських військових. Переслідування відбувалося аж до Індійського океану, де танкер і взяли на абордаж. Про це Міністерство війни США повідомило в соцмережі Х.

Жодна інша держава на планеті не має спроможності нав’язувати свою волю в будь-якому середовищі. На суші, в повітрі чи на морі — наші Збройні сили знайдуть вас і забезпечать справедливість. У вас закінчиться пальне значно раніше, ніж ви зможете втекти від нас, — заявили у Пентагоні.

За інформацією Головного управління розвідки Мінорборони України, Aquila II — одне із суден тіньового флоту, яке допомагає перевозити російську нафту. Ймовірно, танкер також переправляв венесуельську нафту попри морську блокаду Штатів. Судно перебуває під санкціями США, Європейського Союзу, Великої Британії, Канади, Швейцарії та України.

When the @DeptofWar says quarantine, we mean it. Nothing will stop DoW from defending our Homeland — even in oceans halfway around the world.



Overnight, U.S. military forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding on the Aquila II without incident in the… pic.twitter.com/kYVAQC5io9 — Department of War �� (@DeptofWar) February 9, 2026

Нагадаємо, нещодавно у порту Франції на мілину посадили нафтовий танкер GRINCH, який може належати до тіньового флоту Російської Федерації. У Парижі підозрюють, що це судно плавало під фальшивим прапором та приховувало реальне походження вантажу. Наразі триває розслідування.