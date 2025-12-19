Враження російського танкера, скріншот відео

Ракурс

СБУ провела нову безпрецедентну, вразивши танкер «тіньового флоту» РФ на відстані понад 2 тис. км від України.

Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на джерело в СБУ.

За результатами багатоетапних заходів у нейтральних водах Середземного моря «Альфа» СБУ уразила повітряними безпілотниками танкер так званого тіньового флоту РФ «QENDIL», — розповіло видання.

Зазначається, що в момент спецоперації російський корабель не перевозив жодних вантажів, тож ця атака не становила загрози для екологічної ситуації в регіоні.

РФ використовувала цей танкер для обходу санкцій і заробляння грошей, які йшли на війну проти України. Тому з точки зору міжнародного права та законів і звичаїв війни — це абсолютно законна ціль для СБУ, — наголосило джерело агентства. — Ворог має розуміти, що Україна не спиниться і буде бити його у будь-яких точках світу, де б він не був.

Танкер «QENDIL» в результаті атаки отримав критичні ушкодження і не може використовуватися за призначенням.