АЭС в Бушере. Скриншот: Google Maps

Іран заявив про обстріл Бушерської атомної електростанції.

Іранська сторона поінформувала Міжнародне агентство з атомної енергії, що ввечері 17 березня снаряд влучив на територію цієї АЕС. Про пошкодження станції чи постраждалих не заявлялося. Про це МАГАТЕ повідомило в соцмережах.

Як відомо, іранці побудували Бушерську АЕС у співпраці з «Росатомом». Зараз на цьому об'єкті працюють росіяни.

У «Росатомі» заявили, що це перший удар по цій АЕС з початку війни на Близькому Сході. Бомба влучила по території біля будинку метеорологічної служби на станції. За два тижні росіяни скоротили персонал на другому і третьому реакторах (їх наразі будують) і вивезли 250 працівників з сім’ями. Зараз там залишається близько 480 громадян РФ.

