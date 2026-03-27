Володимир Зеленський, президент України, в ході свого візиту до Саудівської Аравії, зустрівся з українськими військовими експертами, які вже понад тиждень працюють у Саудівській Аравії.
Про це він сьогодні. 27 березня, повідомив у своєму Telegram-каналі.
Хлопці доповіли про перші результати роботи команди та висновки як на операційному, так і на більш широкому рівні, — зазначив він.
За словами Зеленського, основне завдання українських експертів із захисту неба у цьому регіоні — виявити проблемні питання та визначити, які зміни потрібні, щоб посилити захист людей і життя від іранських «шахедів» і ракет:
Навіть за такий короткий час українські експерти встигли суттєво поділитися своїм досвідом і показати, як ми в Україні захищаємо наше життя та інфраструктуру. Експертиза України унікальна — це визнають, і саме тому в наших технологіях і досвіді так усі зацікавлені.
Ми готові підтримати захист тих, хто допомагає нам відстоювати нашу незалежність. Обговорили ключові моменти того, що потрібно для більшої сили захисту неба в Саудівській Аравії, і передусім це стосується підходів до збиття дронів. Україна готова до довгострокової і взаємовигідної співпраці, — додав він.
Також Зеленський повідомив про досягнення важливої домовленості між міністерствами оборони України та Саудівської Аравії про оборонне співробітництво.
Перед початком нашої зустрічі зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом був підписаний відповідний документ. Він закладає основу для подальших контрактів, технологічної співпраці й інвестицій і посилює міжнародну роль України як безпекового донора, — зазначив він.