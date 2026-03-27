Владимир Зеленський (зліва), скриншот відео

https://racurs.ua/n212883-zelenskiy-vstretilsya-s-ukrainskimi-voennymi-ekspertami-kotorye-bolshe-nedeli-rabotaut-v-aravii.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, в ході свого візиту до Саудівської Аравії, зустрівся з українськими військовими експертами, які вже понад тиждень працюють у Саудівській Аравії.

Про це він сьогодні. 27 березня, повідомив у своєму Telegram-каналі.

Хлопці доповіли про перші результати роботи команди та висновки як на операційному, так і на більш широкому рівні, — зазначив він.

За словами Зеленського, основне завдання українських експертів із захисту неба у цьому регіоні — виявити проблемні питання та визначити, які зміни потрібні, щоб посилити захист людей і життя від іранських «шахедів» і ракет:

Навіть за такий короткий час українські експерти встигли суттєво поділитися своїм досвідом і показати, як ми в Україні захищаємо наше життя та інфраструктуру. Експертиза України унікальна — це визнають, і саме тому в наших технологіях і досвіді так усі зацікавлені.

Ми готові підтримати захист тих, хто допомагає нам відстоювати нашу незалежність. Обговорили ключові моменти того, що потрібно для більшої сили захисту неба в Саудівській Аравії, і передусім це стосується підходів до збиття дронів. Україна готова до довгострокової і взаємовигідної співпраці, — додав він.

Також Зеленський повідомив про досягнення важливої домовленості між міністерствами оборони України та Саудівської Аравії про оборонне співробітництво.