Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Україна завжди закликала до припинення вогню у війні, що ведеться Росією проти нашої держави у Європі, тому підтримує і тишу на Близькому Сході та в Затоці, яка відкриває шлях для дипломатичної роботи.

Про це сьогодні, 8 квітня, заявив у своєму Telgram-каналі президент України Володимир Зеленський, реагуючи на новини про досягнення домовленостей між США та Іраном щодо припинення бойових дій.

Припинення вогню — це правильне рішення, що веде до закінчення війни. Це збереження життя людей, відмова від руйнування міст і сіл, можливість для електростанцій та іншої інфраструктури нормально працювати, а отже, це час та необхідні умови, щоб дипломатія могла дати результат, — вказано в дописі Зеленського.

Україна ще раз повторює Росії: ми готові відповідати дзеркально, якщо росіяни припинять свої удари. Це очевидно для всіх — що припинення вогню може створити правильні передумови для домовленостей, — наголосив він.

Зеленський зазначив, що протягом останніх тижнів Україна допомагає захисту життя на Близькому Сході та в Затоці:

Українські експертні військові команди продовжать працювати в регіоні заради подальшого розвитку безпекових спроможностей. Ситуація в цьому регіоні впливає глобально: будь-які загрози для безпеки й стабільності на Близькому Сході та в Затоці масштабують виклики для економіки й вартості життя в кожній країні.