США и Иран достигли договоренности о продолжении 60-дневного перемирия. Фото:

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США та Іран досягли домовленості про продовження 60-денного перемир’я.

Термін меморандуму про взаєморозуміння, який передбачав режим припинення вогню, спливає у понеділок, 17 серпня. Про це повідомляє Al Arabiya з посиланням на власні джерела.

Незадовго до появи в ЗМІ інформації про домовленість президент США Дональд Трамп заявив, що головна мета — не допустити, щоб Іран зміг отримати ядерну зброю.

Головна мета номер один була і завжди буде такою: Іран не може за жодних обставин отримати ядерну зброю, — написав американський лідер у соцмережах.

Наразі не було офіційних підтверджень угоди від Вашингтона чи Тегерана.

Нагадаємо, на саміті НАТО в Анкарі президент США Дональд Трамп назвав іранське керівництво «покидьками», «брехунами» та «шахраями». Він також заявив, що американські переговорники можуть продовжувати контакти з іранською стороною, однак сам він не бачить у цьому сенсу.

Джерело: Al Arabiya