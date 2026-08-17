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США и Иран достигли договоренности о продолжении 60-дневного перемирия. Фото:
Иран и США согласились продолжить 60-дневное перемирие — СМИhttps://racurs.ua/n215655-iran-i-ssha-soglasilis-prodoljit-60-dnevnoe-peremirie-smi.htmlРакурс
США та Іран досягли домовленості про продовження 60-денного перемир’я.
Термін меморандуму про взаєморозуміння, який передбачав режим припинення вогню, спливає у понеділок, 17 серпня. Про це повідомляє Al Arabiya з посиланням на власні джерела.
Незадовго до появи в ЗМІ інформації про домовленість президент США Дональд Трамп заявив, що головна мета — не допустити, щоб Іран зміг отримати ядерну зброю.
Головна мета номер один була і завжди буде такою: Іран не може за жодних обставин отримати ядерну зброю, — написав американський лідер у соцмережах.
Наразі не було офіційних підтверджень угоди від Вашингтона чи Тегерана.
Нагадаємо, на саміті НАТО в Анкарі президент США Дональд Трамп назвав іранське керівництво «покидьками», «брехунами» та «шахраями». Він також заявив, що американські переговорники можуть продовжувати контакти з іранською стороною, однак сам він не бачить у цьому сенсу.
Джерело: Al Arabiya