Разлив нефти в районе острова Кешм, фото: BBC

https://racurs.ua/n215636-masshtabnyy-razliv-nefti-zafiksirovan-v-ormujskom-prolive.html

Ракурс

В Ормузькій протоці зафіксували масштабний розлив нафти.

Ймовірно, його джерелом є судно, що зазнало удару. Про це повідомляє BBC.

Оцінка аналітиків BBC, які проаналізували супутникові знімки, вказує, що розлив нафти стався внаслідок нападу на судно в водах Оману 3 серпня. Через тиждень витік палива, який, ймовірно, стався з балкера Minoan Pioneer, поширився на велику територію протоки.

Такий масштабний розлив нафти загрожує загрожує дикій природі, охоронюваним екосистемам та рибальським громадам навколо острова Кешм, де розташовані мангрові ліси, сусідні коралові рифи та місця гніздування морських черепах, що перебувають під загрозою зникнення.

Супутникові знімки від 10 серпня показують, що пляма нафти простягається на площі понад 300 кв. км — це більше, ніж 40 тис. футбольних полів.

Це те, що я б назвав великою нафтовою плямою, — наголошує Джон Амос, генеральний директор Skytruth, спеціалізованої групи з супутникового моніторингу навколишнього середовища.

Виходячи з розміру та кольору плями, Амос оцінює, що обсяг розлитої нафти «значно перевищує" 100 тис. американських галонів (380 тис. літрів)

Іранські ЗМІ спочатку повідомляли, що проводиться розслідування для встановлення джерела забруднення, а речник МЗС Ірану заявив 13 серпня, що його джерелом був «іноземний балкер».

Згодом місцевий чиновник з охорони довкілля згодом заявив, що розлив майже повністю ліквідовано, проте експертам BBC не вдалося самостійно підтвердити цю інформацію.

З моменту початку ударів США та Ізраїлю по Ірану наприкінці лютого, за даними компанії з морської розвідки Kpler, у районі протоки було зафіксовано 67 ударів по суднах.

Джерело: BBC