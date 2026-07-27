НАБУ сообщает о разоблачении хищения международной помощи Украине, фото: НАБУ

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НАБУ та САП викрили організовану злочинну групу на чолі з колишнім державним секретарем Міністерства закордонних справ, учасники якої заволоділи коштами іноземних громадян та донорів, призначеними на підтримку України на початку повномасштабного російського вторгнення, й легалізували їх через конвертаційні центри.

Про це сьогодні, 27 липня, повідомила прес-служба НАБУ.

У НАБУ зазначають, що:

державний секретар МЗС переконував міжнародних донорів і підлеглих працівників закордонних дипустанов спрямовувати фінансову допомогу на банківський рахунок підконтрольної громадської організації. Згідно з висновками експертизи, отримані цією ГО гроші юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС України;

надалі кошти виводилися на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб, а ті перекидали їх на конвертаційні центри для переведення в готівку;

«відмиті» гроші учасники схеми спрямовували на власне збагачення.

Для створення видимості законної діяльності громадської організації учасники схеми виготовляли фіктивні листи та підписували грантові угоди із внесенням до них неправдивих відомостей, — розповіли у НАБУ.

Наразі слідством встановлено легалізацію коштів на загальну суму понад 37 млн грн (орієнтовно 1,28 млн дол. США на момент вчинення злочину).

Серед підозрюваних:

колишній державний секретар МЗС (2020−2024 рр.), організатор схеми;

колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, чинний дипломатичний працівник;

радник колишнього міністра закордонних справ, керівник підконтрольної ГО;

бухгалтер ГО.

Імена підозрюваних НАБУ на називає. За інформацією Центру протидії корупції, підозри отримали:

колишній державний секретар МЗС (2020−2024 роки) Олександр Баньков;

екс-керівник держапарату МЗС та чинний радник Постійного представництва України при відділенні ООН у Женеві Раміз Рамазанов;

керівник підконтрольної громадської організації «Центр сприяння міжнародному співробітництву» Владислав Резніков;

бухгалтер громадської організації.

Джерело: НАБУ, ЦПК