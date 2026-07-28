НАБУ и САП разоблачили экс-чиновника ВСУ на взятке более чем на 2 млн дол. Фото:

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Колишнього посадовця ЗСУ викрили в отриманні понад 2 млн дол. хабаря.

Екс-начальника одного з територіальних управлінь Військової служби правопорядку Збройних сил України підозрюють в отриманні неправомірної вигоди від забудовника за сприяння у забудові військового містечка у Львові. У 2021 році ця особа, яка також була командиром військового містечка, запропонувала забудовнику допомогти з реалізацією проекту багатоквартирного житлового будинку на землях військової частини. Про це 28 липня повідомили НАБУ та САП.

З’ясувалося, що фігурант вимагав 2,2 млн дол., а також об'єкти нерухомості на суму понад 4 млн грн. За це він обіцяв посприяти у погодженні та укладенні договору про спільну діяльність. Із цієї суми 1,5 млн дол. мали отримати безпосередньо офіцер та інші особи, а ще 700 тис. дол. вони планували розподілити між співучасниками схеми — колишнім адвокатом та іншим забудовником.

За інформацією слідства, з березня 2021 року до липня 2023 року правоохоронці зафіксували передачу посадовцю та його спільникам 2 млн дол. готівкою, а також отримання об'єктів нерухомості як хабаря.

Колишньому офіцеру вже повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу України. Також підозру за ч. 4 ст. 369 (надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище) оголосили забудовнику, а іншим учасникам схеми за ч. 5 ст. 27 (види співучасників) та ч. 4 ст. 368 (підкуп службової особи) КК України.

Нагадаємо, НАБУ та САП викрили організовану злочинну групу на чолі з колишнім державним секретарем Міністерства закордонних справ, учасники якої заволоділи коштами іноземних громадян та донорів, призначеними на підтримку України на початку повномасштабного російського вторгнення, й легалізували їх через конвертаційні центри. Зловмисники вкрали понад 37 млн грн.