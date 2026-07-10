НАБУ сообщили о подозрении бывшему директору по безопасности «Энергоатома». Фото:

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Нові підозру в справі «Мідас» повідомили правоохоронці.

НАБУ та САП виявили нові факти діяльності окремих учасників злочинної організації, яка причетної до масштабної корупції в «Енергоатомі». Про підозру у відмиванні коштів повідомили колишньому виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки компанії. У матеріалах слідства він фігурує як «Тенор». Про це Антикорупційне бюро 10 липня повідомило у Telegram.

Детективи встановили, що ця особа у період із 2023 по 2025 рік легалізувала понад 30 млн грн. За ці гроші фігурант придбав два люксові автомобілі Mercedes-Benz. Загальна вартість цих автівок становить понад 8 млн грн.

Також він став власником елітної нерухомості в Україні та на індонезійському острові Балі. За це зловмисник заплатив 19 млн грн. Крім того, екс-чиновник купував різні дороговартісні предмети розкоші.

В Бюро вказують, що всі активи фігурант оформлював на близьку особу, а також використовував криптовалюту. Це він робив, щоб унеможливити викриття фінансових транзакцій.

В Антикорупційному бюро не називають імені фігуранта, але ЗМІ вказують, що це — колишній виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» Дмитро Басов.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели операцію «Мідас» у листопаді 2025 року. Тоді «Тенор» та «Рокет» і ще п’ятеро осіб отримали перші підозри. Згодом до кола підозрюваних додалися колишні віце-прем'єр-міністр та міністр енергетики України.

У справі фігурує й колишній бізнес-партнер президента Володимира Зеленського по «Кварталу 95» Тимур Міндіч, якого вважають одним з організаторів корупційної схеми в «Енергоатомі». На плівках Антикорупційного бюро ця особа фігурує під кодовим ім’ям «Карлсон».