Бізнесмен Тимур Міндіч. Скріншот з відео

Національне антикорупційне бюро ініціювало екстрадицію бізнесмена Тимура Міндіча.

Детективи направили в Офіс генерального прокурора всі матеріали, які необхідні для екстрадиції фігуранта справи «Мідас». Документи перебувають в Офісі вже два тижні, але їх досі не підписали. В Бюро очікують, що підписання відбудеться вже найближчим часом. Про це головний детектив у справі Олександр Абакумов розповів в інтерв’ю YouTube-каналу «Є питання».

При цьому детектив наголосив, що Ізраїль є складною країною для екстрадиції. Для того, щоби екстрадувати людину, правоохоронцям необхідно передати фактично матеріали всього кримінального провадження. В НАБУ вже підготували та переклали на іврит великий обсяг доказів, щоб підтвердити, що підозра відомства обґрунтована.

На момент публікації новини стало відомо, що Офіс генпрокурора відправив запит до Ізраїлю. Речник відомства Мар’яна Гайовська-Ковбасюк в коментарі «РБК-Україна» заявила, що після остаточного усунення недоліків і помилок запит про видачу скеровано до Міністерства юстиції Держави Ізраїль.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року Антикорупційне бюро викрило діяльність злочинної організації, яка організувала масштабну корупційну схему в сфері енергетики. У справі фігурує, зокрема, колишній бізнес-партнер Володимира Зеленського по «Кварталу 95» Тимур Міндіч, якого вважають одним з організаторів корупційної схеми в «Енергоатомі». На плівках Антикорупційного бюро ця особа фігурує під кодовим ім’ям «Карлсон».

В Україні проти Міндіча запровадили санкції, а також оголосили в розшук. А в грудні ВАКС заочно заарештував бізнесмена. Також СБУ проводить розслідування проти Міндіча та пов’язаних з ним людей у межах у межах кримінального провадження за статтею про державну зраду.

Джерело: «РБК-Україна»