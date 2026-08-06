Ольгу Стефанишину подозревают в незаконном обогащении на 13,9 млн грн. Фото:

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Колишнього посла України у США Ольгу Стефанішину підозрюють у незаконному збагаченні на 13,9 млн грн та недостовірному декларуванні.

У власності екс-дипломата перебували дві квартири у житловому комплексі «Файна Таун» (зареєстровані на подругу) вартістю майже 11 млн грн. Також у користуванні підозрюваної у різний період перебували активи, оформлені на близьких осіб. Про це 5 серпня повідомило Національне антикорупційне бюро.

Зазначається, що фігурантка зареєструвала на матір квартиру у столичному ЖК бізнес-класу «Львівська площа», а на батька — паркомісце та кілька нежитлових приміщень у цьому ж житловому комплексі. На підлеглого вона зареєструвала автомобіль Mercedes-Benz GLC 220 d. Відомості про це майно Стефанішина не вказала у декларації.

У НАБУ стверджують, що колишній посол вела перемовини щодо купівлі будинку під Києвом орієнтовною вартістю 550 тис. дол. За планом, ці гроші мали бути сплачені готівкою, а решта суми планувалося передати продавцю двох згаданих вище квартир у ЖК «Файна Таун». Однак від угоди Стефанішила відмовилася, імовірно, через призначення на дипломатичну посаду за кордоном.

Офіційні доходи підозрюваної не дозволяли їй придбати таке майно. У період з початку 2024 року до середини 2025 року вона заробила близько 3,7 млн грн. Натомість лише з її банківських рахунків було витрачено орієнтовно 4,2 млн грн, — зазначили в Антикорупційному бюро.

Нагадаємо, 6 серпня Вищий антикорупційний суд обрав для екс-посла в США Ользі Стефанішиній запобіжний захід у виді 6 млн грн застави. Також її зобовʼязали прибувати за викликом детективів НАБУ, повідомляти про зміну місця проживання та не спілкуватись зі свідками у справі.