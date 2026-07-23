США заключили ядерное соглашение с Саудовской Аравией. Фото:

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Угоду про мирну ядерну енергетику уклали США та Саудівська Аравія.

Документ, відомий як «Угода 123», розрахований на 30 років і передбачає будівництво реакторів AP1000 вартістю у десятки мільярдів доларів. Ця домовленість також дозволить королівству збагачувати уран і переробляти ядерні відходи. Обидва процеси потенційно дають змогу створити ядерну зброю. Про це повідомила агенція Reuters.

Також угода не передбачає Додаткового протоколу МАГАТЕ з раптовими інспекціями. Американська сторона стверджує, що ця угода відповідає вимогам США про нерозповсюдження.

Документ вже підписав американський лідер Дональд Трамп, далі угоду повинен розглянути Конгрес. Якщо її не заблокують протягом 90 сесійних днів, вона автоматично набуде чинності.

Деякі фахівці закликали конгресменів не підтримувати цю угоду, щоб «не відчиняти двері для ядерного розповсюдження на Близькому Сході ще ширше». Натомість прихильники угоди називають її вигідною для обох країн.

Нагадаємо, єменські хусити ввели морську блокаду Саудівської Аравії. В Ємені заявили, що це відповідь на те, що Саудівська Аравія начебто майже 12-річній блокувала єменські порти та аеропорти, а також розграбувала ресурси країни.

Джерело: Reuters