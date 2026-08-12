Джей Ди Венс призвал Украину прекратить удары по танкерам в Черном море. Фото:

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Віце-президент США Джей Ді Венса закликав Україну припинити атакувати нафтові танкери біля порту Новоросійськ у Чорному морі.

Венс 31 липня під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленський закликав припинити атаки. Відтоді Україна не завдавала ударів по танкерам поблизу терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму. Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на заяви українських чиновників.

Вашингтон був стурбований тим, що Україна продовжує дестабілізувати нафтові ринки та завдавати збитків американським компаніям, завдаючи ударів по танкерам, які перевозять нафту трубопроводами з Казахстану до терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму в російському порту Новоросійськ, — йдеться у статті.

За інформацією чиновників, в Києві погодилися не завдавати ударів по інфраструктурі Каспійського трубопровідного консорціуму або суднам, що не належать Росії. Україна не атакуватиме ці судна, якщо вони не перебувають під українськими санкціями і не перевозять нафту з РФ чи інші російські вантажі.

Одне з джерел розповіло, що Україна пішла на зустріч адміністрації Трампа, оскільки прагнула отримати американську ліцензію на виробництво ракет Patriot, а також закупити кілька сотень цих ракет до зими.

А представник Штатів відзначив, що Білий дім попередив Київ про необхідність припинити обстріли неросійських суден у Чорному морі, а також інфраструктури Каспійського трубопровідного консорціуму.

Нагадаємо, Російська Федерація планує озброїти зерновози, що виходять із портів Азовського моря. Росіяни планують встановлювати на судна броньований захист, антидронові сітки, мішки з піском, а також спеціальні кріплення для великокаліберних кулеметів. Озброїти зерновози планують і мобільними ракетними установками.

Джерело: Financial Times