Дональда Трампа во время игры в гольф охраняли комплексы ПВО. Фото:

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Ракурс

Президента США Дональда Трампа під час гри в гольф охороняли комплекси ППО.

На фінальному раунді турніру LIV Golf Bedminster, що 9 серпня проходив на гольф-курорті Трампа в Нью-Джерсі, були зафіксовані американські комплекси протиповітряної оборони ближньої дії Avenger. На одній зі світлин американський лідер тримає в руках клин, а на задньому плані за колючим дротом видно систему ППО. Про це повідомило TWZ.

Вже 10 серпня у Білому домі підтвердили, що ці фото справжні. Також ЗМІ зафіксували радар протиповітряної оборони AN/MPQ-64 Sentinel.

Інформувалося, що 10 серпня під час візиту Трампа у Бедмінстері, винищувачі F-16 Fighting Falcon Північноамериканського командування повітряно-космічної оборони (NORAD) перехопили два літаки загальної авіації, які порушили повітряний простір, де діяла тимчасова заборона на польоти.

Нагадаємо, 25 квітня президент США Дональд Трамп, перша леді Меланія Трамп, а також віце-президент Джей Ді Венс були терміново евакуйовані з вечері Асоціації кореспондентів Білого дому у Вашингтоні після того, як озброєний чоловік спробував прорвати охорону.

Джерело: TWZ