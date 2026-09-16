Неизвестный БпЛА обнаружили у здания министра обороны Дании. Фото:

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Ракурс

Дрон знайшли поблизу будинку міністра оборони Данії Єппе Брууса.

Інцидент трапився 16 вересня у Гладсаксе, що на північ від Копенгагена. Після виявлення невідомого БпЛА поліцеййські та військові сапери провели масштабну операцію із залученням робота Telemax, призначеним для огляду потенційно небезпечних об'єктів. Були перекрити вулиці та дороги, де мешкає Бруус. Про це пише видання Copenhagen Post.

Силовики вилучили безпілотник та запевнили, що він не ніс небезпеки, бо був «аматорським».

Це був аматорський дрон, який був визнаний нешкідливим, і небезпеки для мешканців району не було, — заявили в поліці і додали, що інцидент буде розслідуватися.

Нагадаємо, 14 вересня фрегат Військово-морського флоту випустив дві сигнальні ракети по вертольоту ВПС Данії, який перебував у міжнародних водах поблизу міста Гедсер й проводив планову зйомку. Одна з ракет пролетіла близько до данського гелікоптера.

Міністерство закордонних справ Данії заявило, що такі дії російської сторони неприйнятні, а також викликало для пояснень посла РФ.