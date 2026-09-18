Литва разработала план эвакуации населения на случай войны. Фото:

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Литва розробила план евакуації населення на випадок військової загрози або інших кризових ситуацій.

У разі війни спосіб і порядок евакуації залежатимуть від місця та масштабів загрози. Однак евакуація має розпочатися до безпосереднього початку загрози. Власники автомобілів зможуть виїжджати визначеними маршрутами. А для решти транспорт повинна організувати місцева влада. Про це заявив керівник Департаменту цивільної оборони мерії Вільнюса Жигімантас Соловйовас, передає «Польське радіо».

Однією з причин підготовки цього плану було те, щоб мешканці почали звикати до думки, що це має бути контрольований процес. Якщо ми допустимо хаос, все буде набагато складніше, — зазначив він.

За словами чиновника, одним із основних напрямків евакуації з Вільнюса стане Польща. Інші маршрути — на північ у бік Понєвежа та Шавлі, а також на захід — у бік Каунаса та Клайпеди.

Як відомо, Вільнюс розташований всього за 30 км від кордону з Білоруссю.

Нагадаємо, в ніч проти 15 вересня у повітряний простір Литви увійшов невідомий БпЛА. Громадяни отримували сповіщення про повітряну загрозу на мобільні телефони. Згодом винищувачі Північноатлантичного альянсу знищили повітряну ціль.

Джерело: «Польське радіо»