Воздушную тревогу объявили в Литве из-за неизвестного дрона.

Повітряну тривогу оголосили в деяких частинах Литви через появу невідомого безпілотника.

Підозрілий БпЛА, що наближається з Білорусі, виявили поблизу кордону. Тривогу оголосили в Ігналінському, Утенському, Зарасайському та Швянчонському районах на сході Литви. Мешканці цих районів отримали повідомлення про громадське попередження про можливе перебування безпілотника поблизу. Про це заявили литовські військові, передає LRT.

Пізніше попередження про загрозу БпЛА поширили на Вільнюс. Повітряний простір над аеропортом столиці був закритий о 10.00 після оголошення повітряної тривоги.

Також рух поїздів тимчасово призупинили в деяких частинах Литви. Пасажирів у Вільнюському районі та на Вільнюському залізничному вокзалі евакуювали до укриттів.

На перехоплення дрона підняли винищувачі — місію НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії.

Нагадаємо, днями у Литві виявили уламки українського БпЛА, який впав у полі поблизу села Семане в Утенському повіті на північному сході країни. А 19 травня в Естонії військові вперше збили дрон, який може бути українським.

Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що російські війська за допомогою своїх засобів радіоелектронної боротьби перенаправляють українські дрони в повітряний простір країн Балтії.

Джерело: LRT