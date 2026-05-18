Украинский БпЛА нашли на территории Литвы.

Український безпілотник розбився на території Литви.

Литовські громадяни знайшли дрон у полі поблизу села Семане в Утенському повіті на північному сході країни. БпЛА впав близько 19.00 за місцевим часом 17 травня. Вибухівки на місці падіння не виявили. Уламки ще шукають, щоб зʼясувати, який саме це безпілотник. Попередньо відомо, що він українського походження. Про це повідомило видання LRT з посиланням на Центр управління кризовими ситуаціями.

За словами керівника цього відомства Вілмантас Віткаускаса, наразі фахівці вираховують, як БпЛА потрапив до Литви. Влада намагається з’ясувати на якій висоті летів дрон і «які прогалини є в системі виявлення». Виявилося, що напередодні радари не фіксували перетину литовського повітряного простору.

ЗМІ припускають, що український безпілотник міг відхилитися від свого курсу через російські засоби радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, у березні український безпілотник впав на території Латвії. Дрон розбився неподалік села Доброчина Краславського краю, приблизно за 12−15 км від кордону з Білоруссю. Ймовірно, БпЛА вибухнув після того, як зачепився об дерево.

Джерело: LRT