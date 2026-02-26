Украина впервые получит сжиженный газ из Литвы. Фото:

Україна вперше отримає скраплений природний газ через термінал у Литві.

Постачання 90 млн куб. м. газу забезпечить група «Нафтогаз» у співпраці з литовською Ignitis Group до кінця березня 2026 року. «Блакитне паливо» надійде термінал у литовській Клайпеді. Наразі Україна диверсифікує маршрути поставок, посилює гнучкість і стійкість вітчизняної системи. Про це міністр енергетики Денис Шмигаль 26 лютого повідомив у Telegram.

Це особливо важливо на тлі щоденних російських атак проти нашої енергетичної інфраструктури, — йдеться у повідомленні.

За словами міністра, українська сторона зараз розвиває інші регіональні маршрути постачання, зокрема Вертикальний газовий коридор. Україна прагне стати одним із енергетичних хабів Європи, де не буде залежності від російського газу.

Нагадаємо, перші партії скрапленого природного газу зі США почнуть надходити у березні 2026 року. «Блакитне паливо» прибуватиме на термінал Ревітусса в Греції та далі транспортуватиметься українському «Нафтогазу» через трубопровід, що проходить через Болгарію, Румунію та Молдову.