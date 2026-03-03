Война на Ближнем Востоке может сорвать отказ ЕС от природного газа из России — российский газ в Европе

Енергетичну стабільність Європи може напряму залежати від війни на Близькому Сході.

Ціни на газ у Європі на цьому тижні зросли на 75% і досягли багаторічних максимумів. Причиною подорожчання стала війна США та Ізраїлю проти Ірану. Бойові дії вже вплинули на експорт енергоносіїв із країн Перської затоки. Зокрема, 2 березня Катар, який є великим експортером скрапленого природного газу, призупинив виробництво. Про це під час прес-конференції в Осло заявив міністр енергетики Норвегії Тер'є Осланд, передає Reuters.

За його словами, останні події можуть призвести до того, що в ЄС знову почнуться дискусії щодо повної відмови газу з Росії.

ЄС чітко заявив, що хоче звільнитися від російської нафти та газу, але події останніх трьох-чотирьох днів також були складними, — розповів міністр.

Нагадаємо, 26 січня Європейський Союз офіційно ухвалив регламент про поступове припинення імпорту російського газу, включно з трубопровідним та зрідженим природним газом, до кінця 2027 року. План передбачає, що імпорт газу з РФ заборонятимуть у кілька етапів. Заборона почне діяти через шість тижнів після набрання чинності документа, а повна заборона на імпорт ЗПГ набуде сили з початку 2027 року. Заборона на імпорт трубопровідного газу почнеться восени 2027 року.

