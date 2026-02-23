Словакия приостанавливает аварийные поставки электроэнергии в Украину. Фото:

Словаччина призупиняє аварійне постачання електроенергії в Україну.

Починаючи з 23 лютого, якщо Україна звернеться до Словаччини з проханням про допомогу в стабілізації української енергомережі, то така допомога не буде надана. Відповідне рішення Братислава ухвалила через зупинку транзиту російської нафти трубопроводом «Дружба». Про це прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив у Facebook.

За його словами, він сьогодні хотів обговорити двосторонні відносини з президентом України Володимиром Зеленським. Однак у Києві начебто заявили, що український глава держави буде готовий до розмови лише після 25 лютого.

Враховуючи серйозність ситуації та оголошений у Словаччині надзвичайний стан у нафтовій сфері, ми змушені негайно приступити до заходів у відповідь. Рішення буде скасоване одразу після відновлення транзиту нафти до Словаччини, — написав Фіцо.

Також словацький прем'єр додав, що припинення поставок електроенергії — «це перший крок, який уряд Словаччини має намір зробити, не порушуючи міжнародних правил і зобов’язань». Надалі Братислава може переглянути свою «конструктивну позицію щодо членства України в ЄС». І наголосив, що Зеленський рішенням про припинення транзиту газу «завдав нам збитків на 500 млн євро на рік».

Нагадаємо, 19 лютого керівник апарату прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Гергей Гуляш заявив, що угорська сторона може зупинити експорт електроенергії та природного газу до України, якщо Київ не відновить постачання російської нафти трубопроводом «Дружба».