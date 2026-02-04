Украина весной 2026 года начнет получать первые партии сжиженного природного газа из США. Фото:

Україна почне отримувати перші партії скрапленого природного газу зі США

Американський СПГ почне надходити в Україну у березні 2026 року. Перший контракт на постачання американського СПГ до України в листопаді 2025 року уклало грецьке спільне підприємство Atlantic — SEE LNG Trade S.A. Про це повідомило агентство Reuters.

Зазначається, що «блакитне паливо» прибуватиме на термінал Ревітусса в Греції та далі транспортуватиметься українському «Нафтогазу» через трубопровід, що проходить через Болгарію, Румунію та Молдову.

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні вже привітало цю угоду. Американці зазначили, що домовленість відкриває новий маршрут для заміщення російського газу в Європі та демонструє, як бізнес США підтримує енергетичну безпеку України.

А в минулому році Греція домовилася з 2030 року щорічно імпортувати 700 млн куб. м. американського СПГ, що є її першим довгостроковим контрактом із Штатами.

Нагадаємо, 26 січня цього року 27 країн-членів Євросоюзу офіційно ухвалили регламент про поступове припинення імпорту російського газу, включно з трубопровідним та зрідженим природним газом (ЗПГ), до кінця 2027 року. Проти голосували Словаччина та Угорщина, але рішення схвалили кваліфікованою більшістю.

Джерело: Reuters