Россия намеренно перенаправляет украинские дроны в воздушное пространство стран Балтии, заявили в МИДе.

МЗС України підтвердило, що збитий над Естонією невідомий дрон — це український БпЛА.

Російські війська за допомогою своїх засобів радіоелектронної боротьби перенаправляють українські дрони в повітряний простір країн Балтії. Це робиться ворогом навмисно, ще й посилює свою пропаганду. Про це 19 травня заявив речник українського міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

І Москва робить це навмисно, поєднуючи ці дії з посиленням пропаганди. Ми просимо вибачення в Естонії та всіх наших балтійських друзів за такі ненавмисні інциденти, — зазначив він.

За словами дипломата, ні Естонія, ні Латвія, ні Литва, ні Фінляндія ніколи не дозволяли використовувати свій повітряний простір для ударів України по РФ. Тихий наголосив, що Київ ніколи не звертався до партнерів з такими запитами.

Речник МЗС додав, що Україна для ураження легітимних військових цілей у Росії використовуємо лише російський повітряний простір.

Нагадаємо, днями у Литві виявили уламки українського БпЛА, який впав у полі поблизу села Семане в Утенському повіті на північному сході країни. А 19 травня в Естонії військові вперше збили дрон, який може бути українським.

Сьогодні Служба зовнішньої розвідки Росії звинуватила Латвію в наданні згоди на запуск зі своєї території українських дронів по об'єктах у РФ.

В українському МЗС заявили, що Україна «не має наміру цього робити», а латвійські дипломати назвали заяву росіян «брехнею».