РФ заявила о подготовке ударов Украины с территории Латвии.

Країна-агресор Росія звинуватила Латвію у начебто допомозі Україні бити вглиб російських територій.

У вівторок, 19 травня, Служба зовнішньої розвідки Росії звинуватила латвійську владу в наданні згоди на запуск зі своєї території українських дронів по об'єктах у РФ. Відомство пригрозило, що «координати центрів ухвалення рішень на латвійській території добре відомі», а членство країни в НАТО не може бути захистом «від справедливої відплати».

Росіяни стверджують, що Київ уже отримав згоду латвійської влади та перекинув до країни українських військових, які спеціалізуються на роботі з дронами.

В Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна не має наміру здійснювати такі атаки й спростували цю заяву.

У черговому наборі вигадок Москви про нібито підготовку Україною атак на РФ з території Латвії немає жодної правди. Ми офіційно це спростовуємо. Україна не використовує територію чи повітряний простір Латвії для своїх операцій проти Росії і не має наміру цього робити, не має наміру цього робити, — зазначив речник МЗС Георгій Тихий.

Міністр закордонних справ Латвії Байба Браже, коментуючи заяву російської розвідки, назвала її «брехнею» і наголосила, що її країна не надає свій повітряний простір для ударів по РФ.

Росія знову бреше. Цього разу кампанію з дезінформації проти Латвії проводить СЗР. Факт: Латвія не надає повітряний простір для атак на Росію. Це вже кілька разів пояснювалося російським представникам, — написала вона в соцмережі Х.

Про російську брехню також заявив президент Латвії Едгар Ринкевичс.

Нагадаємо, до країн Балтії за останні місяці кілька разів залітали дрони. Оборонні відомства балтійських країн наголошували, що це українські БпЛА, які втратили орієнтацію через застосування російською армією засобів радіоелектронної боротьби.

Так, днями у Литві виявили уламки українського БпЛА, який впав у полі поблизу села Семане в Утенському повіті на північному сході країни. А сьогодні в Естонії військові також вперше збили дрон, який може бути українським.