Следствия обстрела Прилук. Фото: ГСЧС

У Прилуках зросла кількість загиблих та поранених внаслідок ракетного обстрілу.

Від отриманих травм у лікарні помер 15-річний хлопець. Таким чином відомо про трьох жертв. А кількість постраждалих зросла до 29 осіб. П’ятеро з них перебувають у важкому стані. Про це Чернігівська обласна прокуратура повідомила у Facebook.

Слідство встановило, що сьогодні вранці російські війська вдарили балістичною ракетою по центральній частині Прилук. Обстріл пошкодив будівлі на території непрацюючого підприємства, приміщення магазинів, приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 19 травня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Прилуках у Чернігівській області. Спочатку було відомо про трьох загиблих та 21 пораненого.