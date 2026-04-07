В Никополе возросло количество раненых в результате удара по автобусу.

У Нікополі зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілу автобуса.

Наразі відомо про 16 поранених. До лікарень госпіталізували восьмеро з них. У «важкому» стані перебувають чоловіки 58, 63 та 73 років, а решта — у стані середньої тяжкості. У них мінно-вибухові травми, акубаротравми, осколкові поранення, переломи. Постраждалі отримують всю необхідну допомогу. Про це керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Telegram.

В Офісі генерального прокурора поінформували, що прокурори та правоохоронці працюють на місці обстрілу. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, сьогодні близько о 8.20 російські військові завдали удару безпілотником по цивільному автобусу в місті Нікополь. У той момент люди перебували на зупинці громадського транспорту та в автобусі. Спочатку було відомо про трьох загиблих та 12 постраждалих.