Российский дрон атаковал поселок на Харківщині. Фото: ГСЧС

Российский дрон атаковал поселок на Харьковщине — есть погибшая и раненые

19 мая 2026, 15:54
Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Харківській області.

У вівторок, 19 травня, окупанти атакували дроном-камікадзе приватний сектор у селищі Шевченкове Купʼянського району. Внаслідок вибухів сталися руйнації та пожежа у житловому будинку. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомили у Telegram.

Рятувальники, які працювали під постійною загрозою атаки російських FPV-дронів, дістали з-під завалів тіло 75-річної жінки. Також постраждали ще троє жінок, у яких діагностували гостру реакцію на стрес. Пожежу вже загасили.

Російський дрон атакував селище на Харківщині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 19 травня російські війська атакували Краматорськ у Донецькій області й завдали масованих ударів по різних районах міста. Внаслідок обстрілів щонайменше шестеро осіб зазнали поранень, пошкоджено житлові будинки.

