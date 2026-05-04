Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Российский дрон ударил по хлебному фургону в Харьковской области. Фото: прокуратура

Российский дрон ударил по хлебному фургону в Харьковской области

4 мая 2026, 10:26
999

Російські окупанти пошкодили хлібний фургон у Харківській області.

У понеділок, 4 травня, близько 4.40 російський безпілотник, попередньо типу «Ланцет», вдарив поблизу цивільного автомобіля на автодорозі Київ — Харків — Довжанський, неподалік села Кам’яна Яруга Чугуївського району. Внаслідок цього пошкоджено фургон, який використовувався для перевезення хлібобулочних виробів. На момент атаки авто було без вантажу. Про це прокуратура Харківської області повідомила у Telegram.

Внаслідок російської атаки постраждали двоє чоловіків. Водій дістав закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Експедитор отримав гостру реакцію на стрес.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Російський дрон вдарив по хлібному фургону на Харківщині. Фото: прокуратура

Російський дрон вдарив по хлібному фургону на Харківщині. Фото: прокуратура

Нагадаємо, вночі 4 травня російські окупанти обстріляли Корабельний район Херсона. Постраждали 88-річна жінка та 44-річний чоловік. Вони дістали вибухові травми та контузії, а у чоловіка ще й поранення обличчя.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров