Российский дрон ударил по хлебному фургону в Харьковской области. Фото: прокуратура

Російські окупанти пошкодили хлібний фургон у Харківській області.

У понеділок, 4 травня, близько 4.40 російський безпілотник, попередньо типу «Ланцет», вдарив поблизу цивільного автомобіля на автодорозі Київ — Харків — Довжанський, неподалік села Кам’яна Яруга Чугуївського району. Внаслідок цього пошкоджено фургон, який використовувався для перевезення хлібобулочних виробів. На момент атаки авто було без вантажу. Про це прокуратура Харківської області повідомила у Telegram.

Внаслідок російської атаки постраждали двоє чоловіків. Водій дістав закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Експедитор отримав гостру реакцію на стрес.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, вночі 4 травня російські окупанти обстріляли Корабельний район Херсона. Постраждали 88-річна жінка та 44-річний чоловік. Вони дістали вибухові травми та контузії, а у чоловіка ще й поранення обличчя.