Разрушения в Балаклее. Фото: Степан Масельский в Facebook

https://racurs.ua/n213430-rossiyskie-drony-atakovali-balakleu-v-harkovskoy-oblasti-est-pogibshie-i-ranenye.html

Ракурс

Російські ударні БпЛА типу «Шахед» 24 квітня атакували Балаклію на Харківщині.

Ворожі безпілотники атакували приватний житловий сектор. Внаслідок влучання у приватний будинок загинула 60-річна жінка. Поранення дістала 58-річна жінка і 46-річний чоловік. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Начальник Ізюмської РВА Степан Масельський у Facebook поінформував, що внаслідок влучання «Шахеда» в автомобіль у центрі міста загинула ще одна особа, а двоє людей дістали вибухові поранення. Постраждалих госпіталізували.

Ще одне влучання зафіксовано на території закладу освіти. Наслідки пошкоджень та інформація щодо постраждалих уточнюються.

Начальник міської військової адміністрації Віталій Карабанов поінформував, що було чотири влучання ворожих БпЛА по місту.

Нагадаємо, 24 квітня загарбники завдали удару по мопеду неподалік Зеленівки Херсонської області. Внаслідок влучання ворожого БпЛА загинули 68-річний чоловік та жінка, особу якої нині встановлюють. Також військові РФ атакували з дрона двох жінок у Білозерці, які йшли вулицею.