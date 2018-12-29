Роман Сущенко перебуває в карцері. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n116269-ukrayinskogo-politv-yaznya-suschenka-pomistyly-v-karcer-denisova-dokument.html

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Романа Сущенка, якого незаконно утримують у російській колонії, помістили в карцер напередодні Нового року.

Український політв’язень вже третій Новий рік зустрічатиме за гратами. Про це 29 грудня повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на власній сторінці у Facebook.

Денісова із посиланням на дружину політв’язня написала, що Сущенка помістили до карцеру та відверто над ним знущаються.

Співробітники колонії примушують українця прокидатися раніше усіх в’язнів — о 5.00. Крім того, у нього вилучають постільні речі.

«І це нелюдське поводження з нашим Романом відбувається напередодні новорічних свят», — йдеться у повідомленні.

Омбудсмен додала, що звернулася до уповноваженого з прав людини в Російській Федерації Тетяни Москалькової з вимогою негайно з’ясувати підстави поміщення Сущенка до карцеру. Денісова вимагає припинити порушувати права українця.

Як відомо, минуло вже більше двох років із часу затримання російськими силовиками журналіста Романа Сущенка. Українця затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня 2016 року йому пред’явили обвинувачення у «шпигунстві» за статтею 276 КК РФ, яка передбачає покарання у вигляді до 20 років позбавлення волі. Російські спецслужби стверджували, що Сущенко нібито є українським шпигуном, який в РФ збирав відомості про військові сили противника.

Нагадаємо, 12 вересня Верховний суд РФ розглянув апеляцію і визнав законним рішення Московського міського суду, згідно з яким Сущенка засудили до 12 років позбавлення волі у колонії суворого режиму. До етапування зі слідчого ізолятору Лефортово українцю надали право на шість телефонних дзвінків і побачення з рідними.