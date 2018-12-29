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Ракурс
Роман Сущенко перебуває в карцері. Фото: Цензор.НЕТ

Українського політв’язня Сущенка помістили в карцер — Денісова (ДОКУМЕНТ)

29 гру 2018, 14:54
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Романа Сущенка, якого незаконно утримують у російській колонії, помістили в карцер напередодні Нового року.

Український політв’язень вже третій Новий рік зустрічатиме за гратами. Про це 29 грудня повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на власній сторінці у Facebook.

Денісова із посиланням на дружину політв’язня написала, що Сущенка помістили до карцеру та відверто над ним знущаються.

Співробітники колонії примушують українця прокидатися раніше усіх в’язнів — о 5.00. Крім того, у нього вилучають постільні речі.

«І це нелюдське поводження з нашим Романом відбувається напередодні новорічних свят», — йдеться у повідомленні.

Омбудсмен додала, що звернулася до уповноваженого з прав людини в Російській Федерації Тетяни Москалькової з вимогою негайно з’ясувати підстави поміщення Сущенка до карцеру. Денісова вимагає припинити порушувати права українця.

Документ: Людмила Денісова у Facebook

Як відомо, минуло вже більше двох років із часу затримання російськими силовиками журналіста Романа Сущенка. Українця затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня 2016 року йому пред’явили обвинувачення у «шпигунстві» за статтею 276 КК РФ, яка передбачає покарання у вигляді до 20 років позбавлення волі. Російські спецслужби стверджували, що Сущенко нібито є українським шпигуном, який в РФ збирав відомості про військові сили противника.

Нагадаємо, 12 вересня Верховний суд РФ розглянув апеляцію і визнав законним рішення Московського міського суду, згідно з яким Сущенка засудили до 12 років позбавлення волі у колонії суворого режиму. До етапування зі слідчого ізолятору Лефортово українцю надали право на шість телефонних дзвінків і побачення з рідними.

Джерело: Ракурс


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