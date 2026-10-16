Папа Римський поговорив з Володимиром Путіном. Фото:

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Папа Римський Лев XIV та президент РФ Володимир Путін 16 жовтня провели телефонну розмову.

Диктатор країни-агресора зателефонував понтифіку в лікарню. Папа знаходиться там, бо днями йому діагностували рак легень. Однією із тем обговорень стала критична ситуація в окупованому місті Олешки Херсонської області. Про це повідомили Vatican News та Corriere Della Sera.

Під час бесіди Святість висловив глибоке занепокоєння важкою гуманітарною ситуацією в місті Олешки Херсонської області, закликавши до перемир’я, щоб забезпечити надходження продовольчої та медичної допомоги, а також добровільну та безпечну евакуацію цивільного населення, — зазначили в прес-службі Святого престолу.

Також Папа підтвердив прихильність Ватикану до діалогу та миру між Києвом та Москвою.

У вересні через ситуацію в Олешках до понтифіка звернулася Всеукраїнська Рада Церков, щоб той посприяв порятунку жителів міста.

Також сьогодні, після розмови з Папою Римським, диктатор Путін наказав посилити удари РФ по Україні. Заявив, що «нанесення масованих та групових ударів по Україні має бути продовжено». Відповідну заяву він зробив під час зустрічі з військовим керівництвом країни-агресора.

Нагадаємо, окуповані Олешки на Херсонщині залишаються у вкрай тяжкій гуманітарній ситуації через бойові дії та обмежений доступ до міста. Росія блокує евакуацію цивільних з міста.

В Олешках та районі можуть перебувати більш ніж 6 тис. осіб, серед них — майже 200 дітей. Мирні мешканці щодня перебувають під загрозою обстрілів, мають проблеми з доступом до води, їжі та ліків. Деякі цивільні вже намагаються самостійно вибратися з міста й змушені йти навіть через заміновані поля.

Джерела: Vatican News, Corriere Della Sera