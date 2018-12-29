«Сухий закон» на зимові свята: вчені розповіли, до чого призведе добровільна відмова від алкоголю

Тимчасова відмова від алкоголю позитивно впливає у довгостроковій перспективі, фото — YouTube

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Відмова від алкоголю всього на місяць сприяє зниженню ваги, поліпшенню загального тонусу, стану шкіри і подальшому зменшенню вживання спиртних напоїв.

До такого висновку дійшли вчені з університету Сассекса, повідомляє Еurekalert.

Науковці провели дослідження, під час якого запропонували 800 учасникам експерименту на місяць відмовитися від алкоголю. Результати виявилися надзвичайно несподіваними.

Чимало британців з року в рік беруть участь у флешмобі «сухий січень». Згодом вчені збирають дані про самопочуття, вагу і харчові звички учасників експерименту.

Цього року кількість днів, коли люди, які у січні дотримувалися «сухого закону», вживали алкоголь, скоротилася з 4,3 до 3,3 на тиждень.

Обсяг спиртного, що випивається за день, скоротився з 8,6 до 7,1 умовних одиниць. Кількість днів, коли люди напивалися, зменшилася в середньому з 3,4 до 2,1 на місяць.

Інші результати за підсумками «сухого січня» такі:

93% учасників відчували, що «зробили щось важливе»

88% — заощадили гроші

82% — задумалися про вживання алкоголю

80% — відчули, що стали краще контролювати свої звички

76% — усвідомили, що вони занадто часто випивають

71% — зрозуміли, що їм не потрібно пити, аби повеселитися

70% — заявляли про загальне поліпшення здоров’я

71% — почали краще спати

58% — схудли

57% — мали кращу концентрацію

54% — повідомили, що їх шкіра стала здоровішою

Отож, вчені зробили висновок, що проста відмова від алкоголю на місяць допомагає людям пити менше в довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, що у лютому цього року Всесвітня організація охорони здоров’я офіційно заявила про зв’язок вживання алкоголю і різних онкологічних захворювань.