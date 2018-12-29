«Сухий закон» на зимові свята: вчені розповіли, до чого призведе добровільна відмова від алкоголю

«Сухий закон» на зимові свята: вчені розповіли, до чого призведе добровільна відмова від алкоголюhttps://racurs.ua/ua/n116272-suhyy-zakon-na-zymovi-svyata-vcheni-rozpovily-do-chogo-pryzvede-dobrovilna-vidmova-vid-alkogolu.htmlRacurs.ua
Відмова від алкоголю всього на місяць сприяє зниженню ваги, поліпшенню загального тонусу, стану шкіри і подальшому зменшенню вживання спиртних напоїв.
До такого висновку дійшли вчені з університету Сассекса, повідомляє Еurekalert.
Науковці провели дослідження, під час якого запропонували 800 учасникам експерименту на місяць відмовитися від алкоголю. Результати виявилися надзвичайно несподіваними.
Чимало британців з року в рік беруть участь у флешмобі «сухий січень». Згодом вчені збирають дані про самопочуття, вагу і харчові звички учасників експерименту.
Цього року кількість днів, коли люди, які у січні дотримувалися «сухого закону», вживали алкоголь, скоротилася з 4,3 до 3,3 на тиждень.
Обсяг спиртного, що випивається за день, скоротився з 8,6 до 7,1 умовних одиниць. Кількість днів, коли люди напивалися, зменшилася в середньому з 3,4 до 2,1 на місяць.
Інші результати за підсумками «сухого січня» такі:
- 93% учасників відчували, що «зробили щось важливе»
- 88% — заощадили гроші
- 82% — задумалися про вживання алкоголю
- 80% — відчули, що стали краще контролювати свої звички
- 76% — усвідомили, що вони занадто часто випивають
- 71% — зрозуміли, що їм не потрібно пити, аби повеселитися
- 70% — заявляли про загальне поліпшення здоров’я
- 71% — почали краще спати
- 58% — схудли
- 57% — мали кращу концентрацію
- 54% — повідомили, що їх шкіра стала здоровішою
Отож, вчені зробили висновок, що проста відмова від алкоголю на місяць допомагає людям пити менше в довгостроковій перспективі.
Нагадаємо, що у лютому цього року Всесвітня організація охорони здоров’я офіційно заявила про зв’язок вживання алкоголю і різних онкологічних захворювань.