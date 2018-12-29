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Ракурс
Тимчасова відмова від алкоголю позитивно впливає у довгостроковій перспективі, фото — YouTube

«Сухий закон» на зимові свята: вчені розповіли, до чого призведе добровільна відмова від алкоголю

29 гру 2018, 16:23
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Відмова від алкоголю всього на місяць сприяє зниженню ваги, поліпшенню загального тонусу, стану шкіри і подальшому зменшенню вживання спиртних напоїв.

До такого висновку дійшли вчені з університету Сассекса, повідомляє Еurekalert.

Науковці провели дослідження, під час якого запропонували 800 учасникам експерименту на місяць відмовитися від алкоголю. Результати виявилися надзвичайно несподіваними.

Чимало британців з року в рік беруть участь у флешмобі «сухий січень». Згодом вчені збирають дані про самопочуття, вагу і харчові звички учасників експерименту.

Цього року кількість днів, коли люди, які у січні дотримувалися «сухого закону», вживали алкоголь, скоротилася з 4,3 до 3,3 на тиждень.

Обсяг спиртного, що випивається за день, скоротився з 8,6 до 7,1 умовних одиниць. Кількість днів, коли люди напивалися, зменшилася в середньому з 3,4 до 2,1 на місяць.

Інші результати за підсумками «сухого січня» такі:

  • 93% учасників відчували, що «зробили щось важливе»
  • 88% — заощадили гроші
  • 82% — задумалися про вживання алкоголю
  • 80% — відчули, що стали краще контролювати свої звички
  • 76% — усвідомили, що вони занадто часто випивають
  • 71% — зрозуміли, що їм не потрібно пити, аби повеселитися
  • 70% — заявляли про загальне поліпшення здоров’я
  • 71% — почали краще спати
  • 58% — схудли
  • 57% — мали кращу концентрацію
  • 54% — повідомили, що їх шкіра стала здоровішою

Отож, вчені зробили висновок, що проста відмова від алкоголю на місяць допомагає людям пити менше в довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, що у лютому цього року Всесвітня організація охорони здоров’я офіційно заявила про зв’язок вживання алкоголю і різних онкологічних захворювань.

Джерело: Ракурс


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