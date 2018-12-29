Фальсификат икры в Черновцах расфасовывали в упаковки известных торговых марок (ФОТО)https://racurs.ua/n116274-falsifikat-ikry-v-chernovcah-rasfasovyvali-v-upakovki-izvestnyh-torgovyh-marok-foto.htmlRacurs.ua
В Черновцах разоблачили подпольный завод по расфасовке красной и черной икры. Накануне зимних праздников продукция пользовалась большим спросом, а фальсификат расфасовывали в упаковки известных торговых марок, сообщили 29 декабря в Национальной полиции.
Подпольное производство черной и красной икры полицейские в Черновцах разоблачили после того, как к ним обратился местный 47-летний житель.
Он пожаловался, что на одном из рынков областного центра купил некачественную красную икру известной марки. Мужчина отравился, отведав купленное.
Следователи быстро нашли подпольное фасовочное производство. Смесь дешевого сырья и некачественной икры местный житель расфасовывал в упаковки с логотипами известных марок, оптом и в розницу распространяя на территории одного из рынков Черновцов.
Во время обысков в арендованных помещениях нашли красную и черную икру в пластиковых пакетах, готовую законсервированную в жестяные банки продукцию, оборудование и материалы для фасовки.
Общее количество изъятого контрафактного товара составило более 3,5 тыс. упаковок разного объема.