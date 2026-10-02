БЭБ изъяло рекордную сумму наличных, фото: Бюро экономической безопасности

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Детективи Бюро економічної безпеки України у результаті масштабної операції у справі про мережу нелегальних обмінних пунктів вилучили понад 630 млн грн у різній валюті.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Директор БЕБ Олександр Цивінський.

Понад 630 млн грн у різній валюті — рекордна сума вилученої БЕБ готівки. Це результат обшуків у справі про масштабну мережу нелегальних обмінників, — зазначив він.

За його словами, БЕБ спільно з Офісом генпрокурора викрило мережу, яка роками працювала в тіні. Щороку через неї «прокручували» десятки мільярдів гривень.

Готівка, телефони, техніка, чорнова бухгалтерія — лише те, що видно в кадрі. За цим — місяці аналітики, встановлення зв’язків і роботи детективів, — зазначив він. — Паралельно з атестацією, складним добором персоналу та критичним кадровим дефіцитом.