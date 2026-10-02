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БЭБ изъяло рекордную сумму наличных, фото: Бюро экономической безопасности

Рекордную сумму наличных изъяло БЭБ по делу о нелегальных обменных пунктах (ФОТО)

2 окт 2026, 11:17
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Детективи Бюро економічної безпеки України у результаті масштабної операції у справі про мережу нелегальних обмінних пунктів вилучили понад 630 млн грн у різній валюті.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Директор БЕБ Олександр Цивінський.

Понад 630 млн грн у різній валюті — рекордна сума вилученої БЕБ готівки. Це результат обшуків у справі про масштабну мережу нелегальних обмінників, — зазначив він.

За його словами, БЕБ спільно з Офісом генпрокурора викрило мережу, яка роками працювала в тіні. Щороку через неї «прокручували» десятки мільярдів гривень.

Готівка, телефони, техніка, чорнова бухгалтерія — лише те, що видно в кадрі. За цим — місяці аналітики, встановлення зв’язків і роботи детективів, — зазначив він. — Паралельно з атестацією, складним добором персоналу та критичним кадровим дефіцитом.

Схем багато. Ресурс обмежений. Фокусуємося на тих, що створюють найкритичніші ризики для бюджету, — додав Цивінський.

Источник: Ракурс


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