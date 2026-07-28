БЕБ ликвидировало две подпольные табачные фабрики, фото: Бюро экономической безопасности

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Правоохоронці ліквідували два підпільні виробництва сигарет у Львівській та Харківській областях. Фабрики працювали у промислових масштабах і могли виготовляти разом понад 130 тис. пачок сигарет на добу.

Загальна вартість вилученої продукції, обладнання, сировини та інших матеріалів перевищує 60 млн грн. Про це сьогодні, 28 липня, повідомила прес-служба Бюро економічної безпеки.

Зазначається, що на Львівщині нелегальна фабрика була облаштована в одному зі складських приміщень:

там встановили промислову виробничу лінію та організували повний цикл виготовлення сигарет з фільтром під виглядом продукції відомих міжнародних брендів. Потужність виробництва становила близько 70 тис. пачок сигарет на добу;

щоб фабрика працювала безперервно, її обладнали промисловим генератором. Для працівників облаштували житлові приміщення безпосередньо на території виробництва;

під час обшуків детективи вилучили виробничу лінію, 54 короби готових сигарет, 36 коробів тютюнової сировини, фільтр-палички, сигаретний папір, пакувальну плівку, фольгу, поліграфічну продукцію відомих міжнародних брендів та інше обладнання. Загальна вартість вилученого майна перевищує 50 млн грн.

Ще одну підпільну фабрику викрили на Харківщині:

там у промислових масштабах виготовляли сигарети без фільтра. Потужність виробництва становила близько 60 тис. пачок на добу;

виробництво також працювало автономно завдяки промисловому генератору. Фігуранти максимально приховували діяльність цеху та облаштували повний цикл виготовлення сигарет;

під час проведення слідчих дій вилучили виробниче обладнання, 117 коробів готової продукції, тютюнову сировину, сигаретний папір, поліграфічну продукцію та інші матеріали. Загальна вартість вилученого становить понад 10 млн грн.

Досудове розслідування триває за ст. 204 Кримінального кодексу (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).