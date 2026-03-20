Масштабну підпільну табачну фабрику розоблачило БЕБ

Бюро економічної безпеки викрило найбільшу підпільну тютюнову фабрику за весь час своєї роботи.

Про це сьогодні, 20 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник БЕБ Олександр Цивінський, опублікувавши відповідне відео.

На відео зазначається, що на цій фабриці виготовляли підробки популярних міжнародних брендів, було налагоджено повний цикл виготовлення. Фабрика виробляла 720 тис. пачок щодня, у її роботі були задіяні 40 учасників.

Журналіст Євген Плінський у своєму Telegram-каналі з посиланням на власні джерела повідомив, що ця фабрика спеціалізувалася на високоякісних підробках брендових сигарет, які йшли як всередину ринку, так і в ЄС — Marlboro, Parlament, Kent, Sobranie.

За його інформацією, під час обшуків було виявлено близько 5 тис. ящиків продукції, готової до відправки.