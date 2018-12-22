У Вашингтоні невідомий заліз на різдвяну ялинку поблизу Білого дому (ВІДЕО)

Різдвяна ялинка у Вашингтоні. Фото: Flickr

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Невідомий чоловік заліз на різдвяну ялинку, що встановлена неподалік Білого дому у Вашингтоні.

Як повідомляє 22 грудня телеканал NBC 4, поліцейські почали переговори з чоловіком, який видерся на дерево. Очевидці стверджують, що невідомий був у стані емоційного потрясіння.

Після перемовин із правоохоронцями порушник погодився спуститися вниз. Невідомого відвезли до психіатрів на огляд.

Через дії порушника деякі різдвяні вогні на ялинці були пошкоджені. Поліція перекрила територію й люди, які вишикувалися в чергу, щоб побачити дерево, змушені були розходитися.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки наближення Різдва відчувається ще з жовтня, оскільки відразу ж після Хелловіну люди починають прикрашати магазини, вулиці, будинки різдвяним декором. Також у містах відбуваються традиційні ярмарки. Повсюди запалюють ялинки, влаштовують ковзанки, співають церковні хори, показують мюзикли, вистави, а в кінотеатрах крутять старі різдвяні фільми.