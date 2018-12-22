В Вашингтоне неизвестный залез на рождественскую елку возле Белого дома (ВИДЕО)

Рождественская елка в Вашингтоне. Фото: Flickr

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Неизвестный мужчина залез на рождественскую елку, установленную неподалеку от Белого дома в Вашингтоне.

Как передает 22 декабря телеканал NBC 4, полицейские начали переговоры с мужчиной, который забрался на дерево. Очевидцы утверждают, что неизвестный был в состоянии эмоционального потрясения.

После переговоров с правоохранителями нарушитель согласился спуститься вниз. Неизвестного отвезли к психиатрам на осмотр.

Из-за действий нарушителя некоторые рождественские огни на елке были повреждены. Полиция перекрыла территорию и люди, которые выстроились в очередь, чтобы увидеть дерево, вынуждены были расходиться.

Напомним, в Соединенных Штатах Америки приближение Рождества чувствуется еще с октября, поскольку сразу же после Хэллоуина люди начинают украшать магазины, улицы, дома рождественским декором. Также в городах проходят традиционные ярмарки. Повсюду зажигают елки, устраивают катки, поют церковные хоры, показывают мюзиклы, спектакли, а в кинотеатрах крутят старые рождественские фильмы.