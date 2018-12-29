Лучшие фильмы, песни и книги 2018 года — версия Обамы (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n116278-luchshie-filmy-pesni-i-knigi-2018-goda-versiya-obamy-foto-video.htmlRacurs.ua
Экс-президент США Барак Обама составил собственные рейтинги лучших фильмов, песен и книг 2018 года.
Эти списки Обама опубликовал в своем Инстаграм.
Экс-глава Соединенных Штатов объяснил, что традиция составлять такие списки позволяет ему сделать паузу, чтобы представить уходящий год в книгах, фильмах и музыке.
Обычно Обама выбирает в свои рейтинги творения, которые «заставляют думать, вдохновляют и стали для него любимыми».
«Это возможность отметить талантливых авторов, художников и писателей — известных и тех, о ком вы, возможно, не слышали. Посмотрите список лучших в 2018 году. Надеюсь, вам понравится читать, смотреть и слушать», — подписал Обама свои рейтинги.
Лучшие фильмы, версия Барака Обамы:
- «Рома» (лауреат Венецианского кинофестиваля)
- «Аннигиляция»
- «Марвел»
- «Черная пантера»
- «Черный клановец»
- «Поддержите девушек»
- «Смерть Сталина»
- «Слепые пятна»
- «Восьмой класс»
- «Всадник»
- «Не оставляй следов»
- «Если бы Билл-стрит могла заговорить»
Лучшие песни года, по мнению Обамы, выполнили австралийская певица Кортни Барнетт, дуэт Бейонсе и Джей Зи, певицы Карди Би, Жанель Моне, инди-фолк группа Lord Huron. Всего в этом списке 22 трека.
В список лучшей литературы вошли 18 книг, написанных в разное время, а также 11 книг, вышедших в 2018 году.
Книгу «Становление», автором которой является супруга экс-президента Мишель, Обама отметил в списке значком «Безоговорочно, это моя любимая!».
Там также есть «Долгий путь к свободе» Нельсона Манделы, «Новая география работы» Энрико Моретти, «Американская тюрьма» Шейна Бауэра, «Чувство свободы» Зейди Смит.