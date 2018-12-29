Мишель и Барак Обамы, фото — Reuters

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Racurs.ua

Экс-президент США Барак Обама составил собственные рейтинги лучших фильмов, песен и книг 2018 года.

Эти списки Обама опубликовал в своем Инстаграм.

Экс-глава Соединенных Штатов объяснил, что традиция составлять такие списки позволяет ему сделать паузу, чтобы представить уходящий год в книгах, фильмах и музыке.

Обычно Обама выбирает в свои рейтинги творения, которые «заставляют думать, вдохновляют и стали для него любимыми».

«Это возможность отметить талантливых авторов, художников и писателей — известных и тех, о ком вы, возможно, не слышали. Посмотрите список лучших в 2018 году. Надеюсь, вам понравится читать, смотреть и слушать», — подписал Обама свои рейтинги.

Лучшие фильмы, версия Барака Обамы:

«Рома» (лауреат Венецианского кинофестиваля)

«Аннигиляция»

«Марвел»

«Черная пантера»

«Черный клановец»

«Поддержите девушек»

«Смерть Сталина»

«Слепые пятна»

«Восьмой класс»

«Всадник»

«Не оставляй следов»

«Если бы Билл-стрит могла заговорить»

Лучшие песни года, по мнению Обамы, выполнили австралийская певица Кортни Барнетт, дуэт Бейонсе и Джей Зи, певицы Карди Би, Жанель Моне, инди-фолк группа Lord Huron. Всего в этом списке 22 трека.

В список лучшей литературы вошли 18 книг, написанных в разное время, а также 11 книг, вышедших в 2018 году.

Книгу «Становление», автором которой является супруга экс-президента Мишель, Обама отметил в списке значком «Безоговорочно, это моя любимая!».

Там также есть «Долгий путь к свободе» Нельсона Манделы, «Новая география работы» Энрико Моретти, «Американская тюрьма» Шейна Бауэра, «Чувство свободы» Зейди Смит.