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Ракурс
Мишель и Барак Обамы, фото — Reuters

Лучшие фильмы, песни и книги 2018 года — версия Обамы (ФОТО, ВИДЕО)

29 дек 2018, 19:55
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Экс-президент США Барак Обама составил собственные рейтинги лучших фильмов, песен и книг 2018 года.

Эти списки Обама опубликовал в своем Инстаграм.

Экс-глава Соединенных Штатов объяснил, что традиция составлять такие списки позволяет ему сделать паузу, чтобы представить уходящий год в книгах, фильмах и музыке.

Обычно Обама выбирает в свои рейтинги творения, которые «заставляют думать, вдохновляют и стали для него любимыми».

«Это возможность отметить талантливых авторов, художников и писателей — известных и тех, о ком вы, возможно, не слышали. Посмотрите список лучших в 2018 году. Надеюсь, вам понравится читать, смотреть и слушать», — подписал Обама свои рейтинги.

Лучшие фильмы, версия Барака Обамы:

  • «Рома» (лауреат Венецианского кинофестиваля)
  • «Аннигиляция»
  • «Марвел»
  • «Черная пантера»
  • «Черный клановец»
  • «Поддержите девушек»
  • «Смерть Сталина»
  • «Слепые пятна»
  • «Восьмой класс»
  • «Всадник»
  • «Не оставляй следов»
  • «Если бы Билл-стрит могла заговорить»

Лучшие песни года, по мнению Обамы, выполнили австралийская певица Кортни Барнетт, дуэт Бейонсе и Джей Зи, певицы Карди Би, Жанель Моне, инди-фолк группа Lord Huron. Всего в этом списке 22 трека.

Лучшие песни 2018 года из рейтинга Барака Обамы

В список лучшей литературы вошли 18 книг, написанных в разное время, а также 11 книг, вышедших в 2018 году.

Книгу «Становление», автором которой является супруга экс-президента Мишель, Обама отметил в списке значком «Безоговорочно, это моя любимая!».

Там также есть «Долгий путь к свободе» Нельсона Манделы, «Новая география работы» Энрико Моретти, «Американская тюрьма» Шейна Бауэра, «Чувство свободы» Зейди Смит.

Лучшие книги 2018 году из рейтинга Барака Обамы, скриншот — Инстаграм

Источник: Ракурс


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