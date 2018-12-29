Погода в Украине на 30 декабря: на западе и юге прогнозируют мокрый снег с дождем (КАРТА)

Зимняя погода в городе

https://racurs.ua/n116279-pogoda-v-ukraine-na-30-dekabrya-na-zapade-i-uge-prognoziruut-mokryy-sneg-s-dojdem-karta.html

Racurs.ua

Погода в регионах Украины в ближайшие сутки будет разной: в западных и южных регионах днем ​​ожидаются плюсовая температура и мокрый снег, а в восточных областях до 10° мороза, сообщает украинский Гидрометцентр.

В предпоследний день года теплее будет на западе и юге страны (до +3° днем ​​и -2° ночью), холоднее — на востоке и севере страны (до -5° днем ​​и -10° ночью).

Ветер ожидается юго-западный в большинстве областей и восточный на востоке страны 5−10 м/с.

В Киеве 30 декабря температура воздуха ночью -1° … +3°, днем ​​-1° … +1°.

Во Львове в воскресенье ожидается снег с дождем ночью и днем. Столбики термометров ночью и днем ​​покажут +1… +3°.

В Одессе в предпоследний день года будет сухо. Температура ночью от -1° до -3°, до 1−3° тепла.

В Днепре 30 декабря синоптики обещают днем ​​умеренный снег. Ночью температура воздуха составит от -3° до -5°, днем ​​0−2° мороза.

В воскресенье в Харькове будет холодно и сухо: ночью воздух остынет до 8−10° ниже нуля, а днем ​​будет -3° … -5°.

Геомагнитная обстановка в Украине 30 декабря не будет спокойной. Ночью и утром прогнозируют слабую геомагнитную бурю, а в течение суток вероятны небольшие возмущения.

Напомним, в новогоднюю ночь в Украине ожидается достаточно разнообразная погода. В отдельных регионах прогнозируют осадки и плюсовую температуру, в других —- до 7º мороза.