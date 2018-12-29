Китайцы назвали отношения с США более важными, чем с Россией, фото — Журналистская правда

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Дружба с Россией оказалась для граждан Китая на втором месте по важности после партнерских отношений с США.

При этом сотрудничество Пекина с Москвой обогнала по приоритетности для китайцев внешнюю политику с Евросоюзом, сообщает издание Global Times, комментируя данные собственного опроса.

Результаты исследования показывают, что Соединенные Штаты по важности торгово-экономических и политических контактов считают топ-страной для Китая. Такого мнения придерживаются две трети респондентов.

В то же время США оказались в нижних позициях рейтинга по популярности среди опрошенных — на 13 из 15 мест, опередив только Малайзию и Италию. И только 3,8% жителей заявили, что Соединенные Штаты являются страной, которую они хотели бы больше всего посетить.

Почти 40% опрошенных граждан заявили, что развитие партнерских связей с Россией является крайне важным и влияет на страну.

Северный сосед Китая также не является слишком привлекательным для жителей Поднебесной, ведь занимает только восьмое место среди государств, к которым китайцы чувствуют особенно теплые чувства.

Напомним, что между Китаем и США сейчас идет торговая война. В мае Дональд Трамп подписал указ о новых пошлинах на импорт товаров из Китая. В ответ КНР ввела повышенные пошлины на 128 товаров, произведенных в США.

В начале декабря Китай решил отменить пошлины на импортируемые автомобили из США.