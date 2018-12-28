У Єгипті біля пірамід Гізи підірвали автобус із туристами (ФОТО)

Наслідки вибуху, фото: twitter.com/EgyGreenfly

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У Єгипті підірвали автобус із туристами, який проїжджав повз всесвітньо відомі піраміди Гізи.

Автобус у момент вибуху перебував на відстані менше, ніж 4 км від пірамід, повідомляє агентство Reuters.

Єгипетські чиновники заявляють, що внаслідок інциденту загинули двоє туристів із В'єтнаму. Ще 12 людей отримали поранення, серед них десять в'єтнамських туристів, а також водій автобуса та екскурсовод із Єгипту.

Загалом у автобусі було 14 туристів, лише двом з них пощастило залишитися неушкодженими.

Зазначається, що вибух був влаштований за допомогою імпровізованого вибухового пристрою, розміщеного біля стіни на одній з вулиць. За совами очевидців, з одного боку автобус сильно пошкоджений.

Наразі місцеві правоохоронці встановлюють обставини інциденту.

Це перша атака на іноземних туристів у Єгипті за довгий час.

Нагадаємо, на початку 2016 року в Єгипті двоє чоловіків, які пересувалися на мотоциклі, обстріляли автобус із туристами. Інцидент стався біля готелю Barcelo Three Pyramids, розташованого на шляху до пірамід Гізи. Внаслідок цього нападу жертв не було — зловмисники використовували петарди та салюти.