Терористи здійснювали систематичні спроби вербування в’язнів, фото: PxHere

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Служба безпеки України (СБУ) викрила систематичні спроби вербування луганськими терористами в’язнів, яких нещодавно перевели для відбування покарань на підконтрольну Україні територію.

Трьох осіб представникам так званого Міністерства державної безпеки (МГБ) терористичної організації ЛНР вдалося завербувати, повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що для досягнення своєї мети терористи застосовували погрози та психологічний тиск. Зокрема, погрожували позбавити можливості бачитися з рідними та заблокувати переміщення засуджених на контрольовану Україною територію.

Завербованих змушували підписати зобов’язання про негласну співпрацю. Терористи планували, що ув’язнені, вийшовши на волю, збиратимуть для них інформацію про склад та дислокацію українських військових підрозділів.

Наразі співробітника СБУ перевіряють осіб, які можуть бути причетними до протиправної діяльності.

Нагадаємо, передача понад 40-ка в’язнів з окупованих територій Луганської області відбулася 12 грудня. Це був перший такий випадок за час збройного конфлікту на Луганщині. Наступного дня Україні також передали 13 в’язнів з окупованих територій Донецької області.