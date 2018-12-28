Обов’язкове маркування продуктів і ліків латиницею відкладене до 2021 року

Угода про асоціацію з ЄС вимагає, щоб одиниці виміру на споживчій продукції відповідали міжнародним стандартам, фото: Dover Air Force Base

https://racurs.ua/ua/n116250-obov-yazkove-markuvannya-produktiv-i-likiv-latynyceu-vidkladene-do-2021-roku.html

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Обов’язкове маркування продуктів і ліків літерами латинського та грецького алфавітів відкладене до 1 січня 2021 року.

До того часу триватиме перехідний період, повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.

Укладена кілька років тому Україною Угода про асоціацію з ЄС передбачає, що одиниці виміру на споживчій продукції мають відповідати міжнародним стандартам, тобто позначатися відповідними буквами латинського чи грецького алфавітів згідно з правилами Міжнародної системи одиниць SI. Поряд із цим також можуть застосовуватися українські позначення.

У системі SI переважно застосовуються латинські літери, грецькими літерами, зокрема, маркують термодинамічну температуру та електричний опір.

У Мінекономрозвитку зазначають, що перехідний період запроваджувався відповідним наказом, підписаним ще в жовтні 2015 року, і мав завершитися 1 січня 2019 року. Його продовжили у відповідь на численні звернення від бізнес-асоціацій та виробників медичної продукції.

Нагадаємо, Єврокомісія нещодавно оприлюднила доповідь про стан виконання Україною Угоди про асоціацію з ЄС. Європейці помітили прогрес в окремих сферах, зокрема в економіці, проте відзначили сповільнення темпу реформ.