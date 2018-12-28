«Тропічний Трамп» з Бразилії почне своє правління з перегляду всіх рішень попередника, ухвалених в останні дні президентства

Жаїр Болсонару, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/ua/n116249-tropichnyy-tramp-z-brazyliyi-pochne-svoie-pravlinnya-z-pereglyadu-vsih-rishen-poperednyka.html

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Нещодавно обраний президентом Бразилії Жаїр Болсонару, якого через політичні погляди і ряд одіозних висловлювань називають «тропічним Трампом», маючи на увазі схожість з чинним президентом США, заявив, що своє правління планує почати з перегляду всіх рішень свого попередника за останні 60 днів.

Болсонару наприкінці жовтня переміг на президентських виборах, його інавгурація відбудеться 1 січня, повідомляє агентство «Сіньхуа».

За словами Болонсару, у перші десять днів новий уряд Бразилії визначить пріоритетні заходи, після чого приступить до аналізу останніх рішень попередньої влади, щоб вирішити, чи варто їх виконувати. На думку Болонсару, деякі з цих рішень можуть бути скасовані.

Нагадаємо, під час передвиборної кампанії Болонсару, який був тоді головним опозиційним кандидатом, пережив замах. Йому завдав кілька небезпечних ножових поранень колишній член однієї з лівих партій країни. Політика госпіталізували у важкому стані. Цей замах ставив під загрозу передвиборну стратегію Болонсару, який замість реклами в ЗМІ робив ставку на мітинги та соціальні мережі.