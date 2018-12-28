«Тропический Трамп» из Бразилии начнет свое правление с пересмотра всех решений предшественника, принятых в последние дни президентства

Жаир Болсонару, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/n116249-tropicheskiy-tramp-iz-brazilii-nachnet-svoe-pravlenie-s-peresmotra-vseh-resheniy-predshestvennika.html

Racurs.ua

Недавно избранный президентом Бразилии Жаир Болсонару, которого из-за политических взглядов и ряд одиозных высказываний называют «тропическим Трампом», имея ввиду схожесть с действующим президентом США, заявил, что свое правление намерен начать с пересмотра всех решений своего предшественника за последние 60 дней.

Болсонару в конце октября победил на президентских выборах, его инаугурация состоится 1 января, сообщает агентство «Синьхуа».

По словам Болонсару, в первые десять дней новое правительство Бразилии определит приоритетные меры, после чего приступит к анализу последних решений предыдущих властей, чтобы решить, стоит ли их выполнять. По мнению Болонсару, часть этих решений могут быть отменены.

Напомним, во время предвыборной кампании Болонсару, бывший тогда главным оппозиционным кандидатом, пережил покушение. Ему нанес несколько опасных ножевых ранений бывший член одной из левых партий страны. Политика госпитализировали в тяжелом состоянии. Это покушение ставило под угрозу предвыборную стратегию Болонсару, который вместо рекламы в СМИ делал ставку на митинги и социальные сети.