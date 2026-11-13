Микропластик обнаружили в крови диких млекопитающих в Бразилии. Фото:

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Ракурс

Дикі тварини Бразилії виявилися забрудненими частинками мікропластику.

Науковці дослідили 26 рівнинних тапірів та 21 великого мурахоїда з трьох бразильських регіонів: Амазонії, Серрадо та Пантаналу. Вчені аналізували зразки крові тварин і зіставили результати з даними GPS-стеження, щоб визначити особливості їхнього переміщення та наближеність до інфраструктури, створеної людьми. Біологічний матеріал збирали з лютого 2021 по листопад 2022 року. Наукове дослідження опублікували в журналі Nature.

Мікропластик виявили у 43 із 47 обстежених тварин. У середньому фахівці нарахували 73,8 частинок на мілілітр крові.

Виявилося, що найдрібніші частинки пластику знайшли в навіть організмі тварин, що мешкали більш ніж за 65 км від людської інфраструктури і за 112 км від підприємств, які займаються відходами.

Також дослідження показало, що вищі концентрації пластику знайшли у тварин, які перебувають на території, поблизу населених пунктів та об'єктів, пов’язаних із відходами.

Однак частинки пластику знайшли й у тварин із віддаленої частини Пантаналу. Це свідчить про, що забруднення проникло навіть у ті районі, які розташовані далеко від людей та інфраструктури. Розмір цього мікропластику становить 5 мм. Ймовірно, він поширився не тільки повітрям, але й разом з опадами, річковими потоками, підземними водами і паводками.

Науковці вважають, що скорочення контактів диких тварин з територіями активної людської діяльності та місцями розміщення відходів здатне зменшити забруднення організму ссавців.

Нагадаємо, науковці дізналися, які дикі собаки Чорнобиля приборкали радіацію, і чи є ці зміни наслідком ізоляції, чи результатом адаптації до навколишнього середовища. Дослідники порівняли геноми собак Чорнобиля із тваринами зі Східної Європи, а також із повністю ізольованою популяцією з Галапагоських островів.

Джерело: Nature