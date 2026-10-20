Муляр з Бразилії продав все майно і проїхав 2 тис. км заради зустрічі з коханою, яка виявилася ШІ-персонажем. Фото:

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Ракурс

Бразилець продав все майно і проїхав 2 тис. км заради зустрічі з коханою.

Муляр Едімар, якому 49 років, закохався у блондинку на ім’я Джесіка Олівейра. На її блог у соцмережах він натрапив випадково. Вона шукала чоловіка, який переїде до неї на ферму, і обіцяла його повністю забезпечувати. Будівельник повірив їй, продав все майно і вирушив на зустріч з коханою. Про це повідомило видання New York Post із посиланням на місцевий телеканал TV Mirante.

Однак чолов’ягу по приїзді чекав неприємний сюрприз. Виявилося, що такої Джесіки насправді не існує. Її зовнішність була згенерована штучним інтелектом, а повідомлення надсилав автоматичний бот.

Зрештою, чоловік залишився без грошей і звернувся до соціальних служб. Там він розповів, що подолав таку відстань заради кохання, оскільки втомився від самотності. Йому вже допомогли повернутися додому.

Це приносить лише смуток, зневіру, депресію. Багато людей хотіли знайти стосунки, тому я й приїхав, — розповів чоловік.

Виявилося, що образ Джессіки Олівейри використовували в TikTok-акаунті @JessicaFazendeira, який має близько 300 тис. підписників. Автор акаунту вже визнала, що Джессіка була створена за допомогою ШІ. При цьому вона повнію заперечила, що спілкувалися з Мартінсом.

Нагадаємо, американська поліція за допомогою ШІ точно визначає місця конкретних будинків за деталями з фото. Програма ідентифікує конкретні меблі, планування кімнат та побутову техніку за одним фото інтер'єру і зіставляє деталі на зображеннях з оголошеннями в інтернеті.

Джерело: New York Post