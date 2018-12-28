Обязательная маркировка продуктов и лекарств латиницей отложена до 2021 года

Соглашение об ассоциации с ЕС требует, чтобы единицы измерения на потребительской продукции соответствовали международным стандартам, фото: Dover Air Force Base

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Обязательная маркировка продуктов и лекарств буквами латинского и греческого алфавитов отложена до 1 января 2021 года.

До этого времени будет продолжаться переходный период, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Заключенное несколько лет назад Украиной Соглашение об ассоциации с ЕС предусматривает, что единицы измерения на потребительской продукции должны соответствовать международным стандартам, то есть обозначатся соответствующими буквами латинского или греческого алфавитов согласно правилам Международной системы единиц SI. Наряду с этим также могут применяться украинские обозначения.

В системе SI преимущественно применяются латинские буквы, греческими буквами, в частности, маркируют термодинамическую температуру и электрическое сопротивление.

В Минэкономразвития отмечают, что переходный период вводился соответствующим приказом, подписанным еще в октябре 2015 года, и должен был завершиться 1 января 2019 года. Его продолжили в ответ на многочисленные обращения от бизнес-ассоциаций и производителей медицинской продукции.

Напомним, Еврокомиссия недавно обнародовала доклад о состоянии выполнения Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС. Европейцы заметили прогресс в отдельных сферах, в частности в экономике, однако отметили замедление темпа реформ.