Обязательная маркировка продуктов и лекарств латиницей отложена до 2021 года

Обязательная маркировка продуктов и лекарств латиницей отложена до 2021 годаhttps://racurs.ua/n116250-obyazatelnaya-markirovka-produktov-i-lekarstv-latinicey-otlojena-do-2021-goda.htmlRacurs.ua
Обязательная маркировка продуктов и лекарств буквами латинского и греческого алфавитов отложена до 1 января 2021 года.
До этого времени будет продолжаться переходный период, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.
Заключенное несколько лет назад Украиной Соглашение об ассоциации с ЕС предусматривает, что единицы измерения на потребительской продукции должны соответствовать международным стандартам, то есть обозначатся соответствующими буквами латинского или греческого алфавитов согласно правилам Международной системы единиц SI. Наряду с этим также могут применяться украинские обозначения.
В системе SI преимущественно применяются латинские буквы, греческими буквами, в частности, маркируют термодинамическую температуру и электрическое сопротивление.
В Минэкономразвития отмечают, что переходный период вводился соответствующим приказом, подписанным еще в октябре 2015 года, и должен был завершиться 1 января 2019 года. Его продолжили в ответ на многочисленные обращения от бизнес-ассоциаций и производителей медицинской продукции.
Напомним, Еврокомиссия недавно обнародовала доклад о состоянии выполнения Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС. Европейцы заметили прогресс в отдельных сферах, в частности в экономике, однако отметили замедление темпа реформ.